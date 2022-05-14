Хаби Алонсо может возглавить "Брюгге"

Фото: твиттер Хаби Алонсо\Автор неизвестен

Главный тренер второй команды "Реал Сосьедада" Хаби Алонсо может быть назначен на аналогичный пост в бельгийском "Брюгге", сообщает издание HLN.

Отмечается, что нынешний тренер бельгийского клуба Альфред Шредер, по слухам, сменит уходящего по окончании сезона в "Манчестер Юнайтед" главного тренера "Аякса" Эрика тен Хага.

Ожидается, что среди остальных кандидатов именно Хаби Алонсо будет фаворитом на замену Шредеру.

Напомним, что по итогам прошлого сезона Алонсо вывел "Реал Сосьедад Б" в Сегунду. В нынешнем сезоне команда борется за выживание во втором дивизионе Испании.

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