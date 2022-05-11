Гюндоган раскритиковал современное общество
Фото: твиттер Гюндогана\Автор неизвестен
Немецкий полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган поделился мнением о проблемах современного общества.
"Общество движется немного не в том направлении. Люди не ценят, если ты хороший человек. Соцсети – большая часть этого, 100%. Сейчас важнее, сколько у тебя лайков и кто прокомментирует твое фото, чем честное мнение парня, который будет рядом.
Я всегда думаю: не зазнавайся. Будь приземленным, скромным – хотя иногда кажется, что в наше время это не лучшее, что нужно делать в этом бизнесе", – сказал хавбек.
Также не пропустите: Усман Дембеле - лучший ассистент 2022 года в топ-лигах. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Гвардиола ответил на критику в адрес "Манчестер Сити" из-за больших трат
-
Стал известен следующий клуб "Ювентуса"
-
Моуринью рассказал о целях "Ромы" на следующий сезон
-
Кроос высказался о проходе "Манчестер Сити" в ЛЧ
-
Левандовски хочет уйти из "Баварии" из-за отношения клуба
-
Гюндоган раскритиковал современное общество
-
Моуринью рассказал об отношениях с Мхитаряном. В "Манчестер Юнайтед" у них был конфликт
-
Анчелотти высказался о "Ливерпуле" и нынешнем сезоне
-
Президент УЕФА допустил исключение "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" из еврокубков
-
Клопп поделился своей оценкой трансфера Холанда в "Манчестер Сити"
-
"Арсенал" планирует значительно усилить состав
-
Хамес высказался о возможном возвращении в Европу
-
Дани Алвес покинет "Барселону"
-
"Реал" хочет продлить контракт с Бензема
-
В "Баварии" может случится конфликт между тренером и спортивным директором
-
Усман Дембеле - лучший ассистент 2022 года в топ-лигах
-
Моуринью рассказал о своих ощущениях от увольнения из "Тоттенхэма"
-
Клопп высказался о волевой победе над "Астон Виллой"
-
"Реал" не планирует революций в составе
-
Хави прокомментировал победу над "Сельтой"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18