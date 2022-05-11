Гюндоган раскритиковал современное общество

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Гюндоган раскритиковал современное общество

Фото: твиттер Гюндогана\Автор неизвестен

Немецкий полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган поделился мнением о проблемах современного общества.

"Общество движется немного не в том направлении. Люди не ценят, если ты хороший человек. Соцсети – большая часть этого, 100%. Сейчас важнее, сколько у тебя лайков и кто прокомментирует твое фото, чем честное мнение парня, который будет рядом.

Я всегда думаю: не зазнавайся. Будь приземленным, скромным – хотя иногда кажется, что в наше время это не лучшее, что нужно делать в этом бизнесе", – сказал хавбек.

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