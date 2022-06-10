Гюндоган привлек внимание двух топ-клубов

Фото: твиттер Гюндогана\Автор неизвестен

Полузащитник сборной Германии и "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган близок к смене клуба, о чем сообщает Bild.

По данным источника, 31-летний немецкий футболист интересен "Ювентусу" и "Барселоне".

Ожидается, что трансфер состоится в летнее межсезонье.

В то же время чемпион АПЛ не намерен продавать футболиста и хочет продлить с ним контракт, который истекает 30 июня 2023 года.

В минувшем сезоне АПЛ он провел 27 матчей, забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

Не пропустите: "МЮ" отказался продать Рэшфорда в другой клуб АПЛ. | https://dailysports.net