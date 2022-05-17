Гюндоган может покинуть "Манчестер Сити"

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Гюндоган может покинуть "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Гюндогана\Автор неизвестен

Будущее немецкого полузащитника "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана в "Манчестер Сити" становится неопределенным.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в данный момент представители футболиста находятся в стадии переговоров с "Сити" о будущем немца.

По информации источника, шансы на то, что по окончании сезона он покинет клуба сейчас высоки, а среди претендентов на его подписание называются "Барселона", "Арсенал" и немецкие клубы.

Напомним, что "Сити" подписал полузащитника из "Боруссии" Дортмунд в 2016 году.

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