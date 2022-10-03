Гвардиола сравнил Месси и Холанда

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Гвардиола сравнил Месси и Холанда

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сравнил нападающего Эрлинга Холанда с форвардом "Пари Сен-Жермен" Лионелем Месси, с которым он ранее работал в "Барселоне".

"Разница между Месси и Холандом в том, что Эрлингу нужны партнеры, чтобы забивать голы. А Месси мог все делать сам", - приводит слова Гвардиолы beIN Sports.

В нынешнем сезоне 22-летний Холанд провел за "Манчестер Сити" 11 матчей, забил 17 голов и отдал три результативные передачи. На счету 35-летнего Месси семь забитых мячей и восемь голевых передач в 12 поединках.

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