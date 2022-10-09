Гвардиола заявил, что он "недоволен" Холандом

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Гвардиола заявил, что он "недоволен" Холандом

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола пошутил по поводу того, что Эрлинг Холанд сумел забить лишь один мяч в матче с "Саутгемптоном" (4:0).

На данный момент у форварда 15 мячей в 9 матчах лиги.

"Я так расстроен из-за него. Он не забил три гола, поэтому петиция о его изгнании из Премьер-лиги не пройдет", – сказал наставник.

Как известно, недавно появилась петиция с просьбой выгнать его из АПЛ, потому что он робот.

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