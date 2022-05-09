Гвардиола высказался по поводу травм в обороне "Манчестер Сити"

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Гвардиола высказался по поводу травм в обороне "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Гвардиолы\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о травма в обороне.

"У нас осталось три защитника на три матча. Фернандиньо сейчас становится очень значимым, иначе придется играть Райли и Мбете.

Вообще-то это не проблема, Родри может играть в обороне. У нас есть академия. От каждого игрока потребуется большего. На эти матчи у нас есть тринадцать с половиной игроков, и каждый должен сделать больше чем обычно, чтобы компенсировать отсутствие других. Да, у нас проблемы, и на этом все.

Фернандиньо справился хорошо, и мы справимся", – сказал испанский специалист.

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