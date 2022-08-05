Гвардиола высказался о возможном уходе Бернарду Силвы из "Манчестер Сити"

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Гвардиола высказался о возможном уходе Бернарду Силвы из "Манчестер Сити"

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о возможном уходе португальского полузащитника Бернарду Силвы.

"Я бы хотел, чтобы Бернарду остался в "Манчестер Сити", но я не знаю, что будет дальше. Иногда у футболистов есть свои желания, а я не тот человек, который может им запретить. Я на 100 процентов надеюсь, что Силва останется. Посмотрим, как будет", - приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются "Барселона" и ПСЖ.

В прошлом сезоне 27-летний Силва провел за "Манчестер Сити" 50 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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