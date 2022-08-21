Гвардиола высказался о возможном переходе Бернарду Силвы в "Барселону" или ПСЖ
Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что клуб не собирается силой удерживать португальского полузащитника Бернарду Силву, которым интересуются "Барселона" и "Пари Сен-Жермен".
"Не стоит силой заставлять игрока оставаться в команде, так как в этом случае он не сможет показать свой лучший футбол. Подобное просто невозможно. Я не хотел бы терять никого из футболистов "Манчестер Сити", так как я люблю эту команду. Мы отлично знаем друг друга, ведь работаем вместе уже несколько лет. Но если будет хорошее предложение, а футболист захочет уйти, то, думаю, мы найдем решение", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" хочет получить за 28-летнего Силву порядка 100 миллионов евро.
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