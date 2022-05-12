Гвардиола высказался о подписании Холанда
Фото: твиттер Гвардиолы\Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардила поделился мнением по поводу подписания норвежского нападающего Эрлинга Холанда.
"Решение клуба позволило совершить хороший трансфер на будущее. Эрлинг сможет играть за нас многие-многие годы, надеюсь, и я уверен, что он сможет идеально приспособиться к нашей команде.
Хорошим тренером тебя делают футболисты. Он потрясающе талантливый молодой игрок, находится в идеальном возрасте. Уверен, мы поможем ему быстро освоиться", – сказал испанский специалист.
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