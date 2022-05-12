Гвардиола высказался о подписании Холанда

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардила поделился мнением по поводу подписания норвежского нападающего Эрлинга Холанда.

"Решение клуба позволило совершить хороший трансфер на будущее. Эрлинг сможет играть за нас многие-многие годы, надеюсь, и я уверен, что он сможет идеально приспособиться к нашей команде.

Хорошим тренером тебя делают футболисты. Он потрясающе талантливый молодой игрок, находится в идеальном возрасте. Уверен, мы поможем ему быстро освоиться", – сказал испанский специалист.

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