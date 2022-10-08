Гвардиола высказался о петиции против Холанда в АПЛ

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Гвардиола высказался о петиции против Холанда в АПЛ

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о петиции об отстранении от участия в чемпионате Англии форварда его команды Эрлинга Холанда.

Петицию в шутку создали болельщики, которым не нравится результативность норвежца.

"Что я думаю об этой петиции? Да, это хорошая шутка", — цитирует Гвардиолу Goal.

Также тренер отметил, что футболист может добиться большего.

На данный момент петицию подписали более двух миллионов человек, после чего модераторы были вынуждены удалить её.

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