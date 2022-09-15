Гвардиола вспылил после финального свистка матча с "Боруссией"

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Гвардиола вспылил после финального свистка матча с "Боруссией"

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола после матча с дортмундской "Боруссией" (2:1) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов получил желтую карточку.

После финального свистка наставник на повышенных тонах высказал претензии главному арбитру Даниэле Орсато, за что получил предупреждение.

Интересно, что после наказания Гвардиола обнял арбитра и продолжил с ним диалог уже в спокойной манере.

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Комментарии

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Raul Real
Raul Real

Интересно, что после наказания Гвардиола обнял арбитра и продолжил с ним диалог уже в спокойной манере и в подтрибунной сделал горловой миННет...

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