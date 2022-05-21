Гвардиола сравнил сложность победы в ЛЧ и АПЛ

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о сложности победы в АПЛ и Лиге чемпионов.

"Выиграть АПЛ намного сложнее, чем Лигу чемпионов: много туров, много матчей, борьба с травмами, разные ситуации. Победа в АПЛ в последние годы - это успех. Это не просто один матч, как в Кубке Англии, здесь нужна стабильность.

Я не говорю, что Лига чемпионов не важна, мы бы хотели играть в финале. Но есть разница, победить после 38 туров или семи встреч. Это приятно. Мы близки", - сказал испанский специалист.

Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов "Сити" вылетел от мадридского "Реала", а в АПЛ за тур до конца опережают "Ливерпуль" на одно очко.

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