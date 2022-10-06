Гвардиола развеял миф об уходе Холанда в "Реал"

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола не подтвердил слухи о том, что в контракте форварда команды Эрлинга Холанда есть пункт о переходе в "Реал" через 2 года.

"Нет никакого пункта о переходе Холанда в "Реал", это неправда. У меня такое чувство, что он невероятно счастлив в "Ман Сити", – сказал испанский тренер.

Отметим, что Холанд забил 18 голов в 12 матчах за английский клуб. Вчера он отметился дублем в матче с "Копенгагеном" в Лиге чемпионов (5:0).

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