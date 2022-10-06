Гвардиола развеял миф об уходе Холанда в "Реал"

Теги манчестер ситиреал мадридхосеп гвардиолаэрлинг холанд

Гвардиола развеял миф об уходе Холанда в "Реал"

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола не подтвердил слухи о том, что в контракте форварда команды Эрлинга Холанда есть пункт о переходе в "Реал"  через 2 года.

"Нет никакого пункта о переходе Холанда в "Реал", это неправда. У меня такое чувство, что он невероятно счастлив в "Ман Сити", – сказал испанский тренер.

Отметим, что Холанд забил 18 голов в 12 матчах за английский клуб. Вчера он отметился дублем в матче с "Копенгагеном" в Лиге чемпионов (5:0).

Читайте:  Феерии "Ман Сити" и "Челси", позор "Милана": результаты Лиги чемпионов 5 октября | https://dailysports.net/
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Севилья" уволила главного тренера после позора в Лиге чемпионов

"Севилья" уволила главного тренера после позора в Лиге чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов