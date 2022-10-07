Гвардиола рассказал в чем уникальность Месси

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Гвардиола рассказал в чем уникальность Месси

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о форварде ПСЖ Лионеле Месси.

"С Месси никто не может сравниться. "Новых Месси" было 10 или 15, но все они провалились", - приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 13 матчей, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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