Гвардиола рассказал о ситуации с травмами в "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситивулверхэмптон

Гвардиола рассказал о ситуации с травмами в "Манчестер Сити"

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола перед матчем 8-го тура английской Премьер-лиги с "Вулверхэмптоном" рассказал о футболистах, которые не сыграют из-за травм.

"Что касается Кайла Уолкера, то его состояние постепенно улучшается, но я не уверен, достаточно ли этого для завтрашней игры. Посмотрим. Эмерик Лапорт уже вернулся к тренировкам, но сыграть он не сможет. Зато состояние Филлипса, вернувшегося в середине недели, немного лучше", – приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

"Горожане" набрали 14 очков в шести играх АПЛ.

Не пропустите: "Реал" интересуется украинским суперталантом. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Зинченко не поедет в сборную, но за "Арсенал" сыграет

Зинченко не поедет в сборную, но за "Арсенал" сыграет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов