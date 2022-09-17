Гвардиола рассказал о ситуации с травмами в "Манчестер Сити"

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола перед матчем 8-го тура английской Премьер-лиги с "Вулверхэмптоном" рассказал о футболистах, которые не сыграют из-за травм.

"Что касается Кайла Уолкера, то его состояние постепенно улучшается, но я не уверен, достаточно ли этого для завтрашней игры. Посмотрим. Эмерик Лапорт уже вернулся к тренировкам, но сыграть он не сможет. Зато состояние Филлипса, вернувшегося в середине недели, немного лучше", – приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

"Горожане" набрали 14 очков в шести играх АПЛ.

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