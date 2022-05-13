Гвардиола рассказал, когда может продлить контракт с "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Гвардиолы\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился информацией по поводу своего будущего в английском клубе.

Напомним, что контракт испанца с "горожанами" рассчитан до лета 2023 года.

"Если я продлю контракт, то это произойдет в конце следующего сезона. Раньше этого точно не случится. Прошло уже много лет, нужно будет оценить, как мы с командой будем чувствовать себя вместе.

Я бы остался еще на 10 лет, но нужно время, чтобы понять, какой будет ситуация", - сказал испанский специалист.

Гвардиола работает в "Сити" с 2016 года.

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