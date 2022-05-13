Гвардиола рассказал, когда может продлить контракт с "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситихосеп гвардиола

Гвардиола рассказал, когда может продлить контракт с "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Гвардиолы\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился информацией по поводу своего будущего в английском клубе.

Напомним, что контракт испанца с "горожанами" рассчитан до лета 2023 года.

"Если я продлю контракт, то это произойдет в конце следующего сезона. Раньше этого точно не случится. Прошло уже много лет, нужно будет оценить, как мы с командой будем чувствовать себя вместе.

Я бы остался еще на 10 лет, но нужно время, чтобы понять, какой будет ситуация", - сказал испанский специалист.

Гвардиола работает в "Сити" с 2016 года.

Также не пропустите: Модрич - первый игрок после Месси, который сделал хет-трик из ассистов в Ла Лиге. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мбаппе в ближайшее время должен объявить о своем будущем

Мбаппе в ближайшее время должен объявить о своем будущем

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов