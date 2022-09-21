Гвардиола пообещал помочь бывшему тренеру "Шахтера" в Англии

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Гвардиола пообещал помочь бывшему тренеру "Шахтера" в Англии

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби после переезда в Англию пообщался с наставником "Манчестер Сити" Пепом Гвардиолой.

По словам итальянского специалиста, испанский тренер был рад, что он возглавил команду.

"Он рассказал мне много хорошего о клубе, сказал, что будет рад помочь мне, если, конечно, дело не будет касаться нашего матча против "Манчестер Сити"!

"Брайтон" очень хотел назначить меня тренером, а его стиль очень близок к моему видению футбола. Конечно, мной интересовались и другие клубы, но я рад, что пришел именно в этот", – передает слова Де Дзерби BBC.

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