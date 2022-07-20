Гвардиола подтвердил, что Зинченко покинул "Манчестер Сити"

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Гвардиола подтвердил, что Зинченко покинул "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил уход из команды защитника сборной Украины Александра Зинченко.

По словам испанского тренера, футболист в скором времени станет игроком лондонского "Арсенала".

"Зинченко переходит в "Арсенал", — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

В минувшем сезоне 25-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" 28 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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