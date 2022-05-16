Гвардиола поделился ожиданиями перед решающим туром АПЛ

Фото: твиттер Гвардиолы\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от последнего и решающего тура АПЛ. Напомним, что "горожанам" предстоит сыграть против "Астон Виллы". В случае победы "Сити" станет чемпионом.

"Я могу вас кое в чем заверить. Через неделю наш стадион будет очень громким, и мы отдадим болельщикам наши жизни, а они отдадут нам свои жизни на 95 минут.

Это невероятная привилегия – выиграть матч дома и стать чемпионом", - сказал испанский специалист.

Игра с "Виллой" пройдет 22 мая.

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