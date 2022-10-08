Гвардиола по необычной причине пообещал не выпускать на поле Гюндогана

Фото: твиттер Гюндогана\Автор неизвестен

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола в шутку заявил о том, что хавбек команды Илкай Гюндоган больше не сыграет в сезоне.

На такое заявление тренер решился после слов жены футболиста. Недавно она пожаловалась на отсутствие нормальных заведений в Манчестере, при том что в городе работает ресторан Гвардиолы.

"Я разочарован, что они не пошли в мой ресторан. Гюндо не сыграет больше ни одной игры в этом сезоне! Я собираюсь пригласить ее и Гюндогана в Tast. И, конечно, они поедят как следует", – сказал испанец.

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