Гвардиола ответил на слухи о приглашении Неймара

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Гвардиола ответил на слухи о приглашении Неймара

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оценил вероятность подписания 30-летнего бразильского нападающего Неймара.

По словам наставника, "ПСЖ" не предлагал "горожанам" услуги футболиста.

"Неймар — невероятный игрок, и, судя по имеющейся у меня информации, он необычайно хороший парень. Если верить слухам, то наш клуб собирается покупать 150 игроков каждое лето", — приводит слова Гвардиолы журналист Мартин Блекбёрн.

В минувшем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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