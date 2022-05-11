Гвардиола ответил на критику в адрес "Манчестер Сити" из-за больших трат

Теги манчестер ситихосеп гвардиола

Гвардиола ответил на критику в адрес "Манчестер Сити" из-за больших трат

Фото: твиттер Гвардиолы\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиолы ответил на критику в адрес "горожан" из-за больших финансовых трат.

"Для людей есть только деньги. Если им хочется так думать – пусть. Но я точно знаю, что мы здесь работаем. Ок, не надо отдавать мне должное, но дайте нам отдать должное самим себе, моим игрокам, помощникам.

Слушайте, а "Ливерпуль" в 70-80-е, а "Манчестер Юнайтед"? Кто тратил больше? Это был "Норвич"? "Норвич" тратил больше денег в тот период? Или "Лестер"?

Нет, "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" тратили больше денег, чем другие, но те деньги совершенно другие по сравнению с нынешними.

Я хочу изменить восприятие "Сити". Мы собираемся изменить это, но это не изменится очень долго, такова реальность. Единственный способ изменить восприятие – хорошо играть", – сказал испанский специалист.

Также не пропустите: Кроос высказался о проходе "Манчестер Сити" в ЛЧ. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стал известен следующий клуб "Ювентуса"

Стал известен следующий клуб "Ювентуса"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов