Гвардиола ответил на критику в адрес "Манчестер Сити" из-за больших трат

Фото: твиттер Гвардиолы\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиолы ответил на критику в адрес "горожан" из-за больших финансовых трат.

"Для людей есть только деньги. Если им хочется так думать – пусть. Но я точно знаю, что мы здесь работаем. Ок, не надо отдавать мне должное, но дайте нам отдать должное самим себе, моим игрокам, помощникам.

Слушайте, а "Ливерпуль" в 70-80-е, а "Манчестер Юнайтед"? Кто тратил больше? Это был "Норвич"? "Норвич" тратил больше денег в тот период? Или "Лестер"?

Нет, "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" тратили больше денег, чем другие, но те деньги совершенно другие по сравнению с нынешними.

Я хочу изменить восприятие "Сити". Мы собираемся изменить это, но это не изменится очень долго, такова реальность. Единственный способ изменить восприятие – хорошо играть", – сказал испанский специалист.

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