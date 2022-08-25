Гвардиола оценил вероятность перехода Силвы в "Барселону"

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Гвардиола оценил вероятность перехода Силвы в "Барселону"

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу возможного трансфера полузащитника Бернарду Силвы в "Барселону".

По словам наставника, в клубе не хотят отпускать португальца.

"Первым делом два клуба должны прийти к соглашению. Конечно, я хочу, чтобы этот игрок был в моей команде. Но правда и в том, что он сам очень любит "Барселону", — сказал Гвардиола.

В прошедшем сезоне Бернарду забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач в 50 матчах.

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