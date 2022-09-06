Гвардиола оценил шансы "Манчестер Сити" на победу в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола порассуждал на тему того, сможет ли его команда взять трофей Лиги чемпионов в этом сезоне.

По словам наставника, ему сложно ответить на этот вопрос.

"Я бы хотел историю, которая была у "Севильи" в Лиге Европы. Если в этом сезоне мы будем недостаточно хороши, то вернёмся домой и после будем наказаны болельщиками и СМИ, а через некоторое время снова станем двигаться вперёд", – приводит слова Гвардиолы журналист Джек Гоэн.

Уже сегодня "горожане" сыграют первый матч группового этапа Лиги чемпионов против "Севильи".

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