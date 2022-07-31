Гвардиола оценил первый матч Холанда за "Манчестер Сити"

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Гвардиола оценил первый матч Холанда за "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, как оценивает первый матч норвежского нападающего Эрлинга Холанда.

Форвард вышел в основном составе на матч "Ливерпулем" за Суперкубок Англии (1:3).

"У него были шансы — два или три в первом тайме и один в конце матча. Он всегда был там. Он много боролся и совершал много движений. Для него хорошо видеть реальность новой страны, новой лиги. Он был здесь. Сегодня не забил — в другой день забьёт", — сказал наставник.

Напомним, что норвежец перебрался в английский клуб летом 2022 года.

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