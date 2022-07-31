Гвардиола оценил первый матч Холанда за "Манчестер Сити"
Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, как оценивает первый матч норвежского нападающего Эрлинга Холанда.
Форвард вышел в основном составе на матч "Ливерпулем" за Суперкубок Англии (1:3).
"У него были шансы — два или три в первом тайме и один в конце матча. Он всегда был там. Он много боролся и совершал много движений. Для него хорошо видеть реальность новой страны, новой лиги. Он был здесь. Сегодня не забил — в другой день забьёт", — сказал наставник.
Напомним, что норвежец перебрался в английский клуб летом 2022 года.
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|Команда
|М
|О
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
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|27
|44
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|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18