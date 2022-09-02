Гвардиола оценил игру Холанда в последних матчах

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Гвардиола оценил игру Холанда в последних матчах

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре норвежского нападающего Эрлинга Холанда.

"После матча за Суперкубок Англии игру Холанда называли катастрофой, а сейчас он разрывает Премьер-лигу. Но я не предсказатель, поэтому не могу сказать, что будет завтра. Мы в восторге от адаптации Эрлинга в Англии. Дело не только в его игре, но и работе тренерского штаба. Тренеры помогают новичкам адаптироваться. Другие игроки "Сити" также показывают отличный футбол. Эрлингу всего 22 года, поэтому у него нет проблем с высокими нагрузками в АПЛ", - приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне 22-летний Холанд провел за "Манчестер Сити" шесть матчей, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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