Гвардиола обратился с просьбой к сопернику "Ливерпуля"

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Гвардиола обратился с просьбой к сопернику "Ливерпуля"

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола попросил "Саутгемптон" обыграть "Ливерпуль" в матче 37-го тура чемпионата.

"Я обращаюсь к "Саутгемптону": "Обыграйте "Ливерпуль" со счетом 4:0!" У нас большое преимущество над ними перед последним туром. Все в наших руках, но мы должны отдать все силы ради победы. Хорошо, что судьба титула решится в последнем туре. Это справедливо по отношению к "Ливерпулю", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Матч "Саутгемптон" - "Ливерпуль" состоится 17 мая. В данный момент "Манчестер Сити" на четыре очка опережает "Ливерпуль", но у мерсисайдцев есть матч в запасе.

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