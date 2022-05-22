Гвардиола обошел Моуринью и Венгера по числу чемпионских титулов в АПЛ

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Гвардиола обошел Моуринью и Венгера по числу чемпионских титулов в АПЛ

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в четвертый раз в своей карьере выиграл чемпионат Англии.

По числу титулов Гвардиола обошел Жозе Моуринью (экс-"Челси", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед") и Арсена Венгера (экс-"Арсенал"), которые завоевывали титул по 3 раза.

Лидером является бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон (13).

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