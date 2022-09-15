Гвардиола неожиданно похвалил игрока дортмундской "Боруссии"

Фото: твиттер Джуда Беллингема/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после матча с "Боруссией" (2:1) в Лиге чемпионов похвалил английского хавбека дортмундского клуба Джуда Беллингема.

Отметим, что единственный гол немцев забил именно 19-летний Беллингем.

"Беллингем – исключительный, великолепный игрок. Я думаю, что все это знают, и не только потому что вам это говорит главный тренер "Манчестер Сити"! Каждый знает, что Беллингем является топ-футболистом", — приводит слова Гвардиолы инсайдер Фабрицио Романо.

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