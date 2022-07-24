Гвардиола назвал причину ухода из "Манчестер Сити" Зинченко, Жезуса и Стерлинга

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что клуб не планировал продавать нападающих Габриэла Жезуса и Рахима Стерлинга, а также защитника Александра Зинченко.

"Продажи данных игроков не были запланированными. Я был счастлив, что у нас в команде есть Габриэл, Алекс и Рахим. Не было бы никакой проблемы, если бы они остались. Они доказали свой уровень. Но иногда футболисты хотят большего, а клуб считает, что настал правильный момент для трансфера. Главное, что они ушли довольные клубом и тем, чего достигли здесь. Сейчас наступают лучшие годы в их карьерах, поэтому они имеют ценность на рынке. За них заплатили справедливые деньги, а переговоры прошли идеально. Это были лучшие сделки для всех сторон", - приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Напомним, что "Манчестер Сити" продал Зинченко (35 млн евро) и Жезуса (52) в "Арсенал", а Стерлинг (56) перешел в "Челси".

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