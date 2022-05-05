Гвардиола назвал причину поражения "Ман Сити" в матче с "Реалом"

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о поражении своей команды в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3).

"Мы были близки к успеху, но все же не смогли пробиться в финал. В первом тайме мы играли недостаточно хорошо, но и соперник не создал нам серьезных проблем. Мы стали играть лучше после того, как забили гол, игроки почувствовали уверенность. Не было такого, чтобы "Реал" давил последние 10 минут, а мы отбивались. Многие игроки "Реала" пошли в штрафную, а их партнеры навешивали и забили два гола. Но футбол бывает непредсказумым, поэтому нам нужно это принять и вернуться", - приводит слова Гвардиолы ВВС.

Не пропустите: Определились финалисты Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru