Гвардиола назвал главную трансферную цель "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Гвардиолы\Автор неизвестен

Испанский полузащитник "Брайтона" Марк Кукурелья стал главной трансферной целью "Манчестер Сити".

На подписании футболиста лично настаивает наставник команды Хосеп Гвардиола, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.

Журналист отмечает, что клубы уже договорились между собой о трансфере игрока. Ожидается, что за испанца "горожане" заплатят 60 млн.

В минувшем сезоне Кукурелья в 39 матчах во всех турнирах забил один гол и отдал две результативные передачи.

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