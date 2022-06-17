Гвардиола назвал главную трансферную цель "Манчестер Сити"
Фото: твиттер Гвардиолы\Автор неизвестен
Испанский полузащитник "Брайтона" Марк Кукурелья стал главной трансферной целью "Манчестер Сити".
На подписании футболиста лично настаивает наставник команды Хосеп Гвардиола, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.
Журналист отмечает, что клубы уже договорились между собой о трансфере игрока. Ожидается, что за испанца "горожане" заплатят 60 млн.
В минувшем сезоне Кукурелья в 39 матчах во всех турнирах забил один гол и отдал две результативные передачи.
Не пропустите: "Ливерпуль" назвал цену на Минамино. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Криштиану Роналду хочет уйти из "МЮ", его зовут в "Рому"
-
Слуцкий оценил шансы "Рубина" вернуться в РПЛ
-
Мостовой дал совет Дзюбе по поводу трансфера в турецкий клуб
-
ЦСКА хочет подписать игрока сборной России
-
Витселя зовут в "Марсель", "Атлетико" и другие клубы
-
Гвардиола назвал главную трансферную цель "Манчестер Сити"
-
Дани Алвес выбрал новый клуб в Испании
-
Названы города, которые примут матчи ЧМ-2026
-
"Арсенал" заплатит за лидера "Порту" 40 миллионов
-
Ерохин успеет восстановиться к матчу за Суперкубок
-
В "Роме" отреагировали на слухи об интересе к Захаряну
-
Стало известно, когда Кофрие вернется в "Спартак"
-
Рыжиков вошел в тренерский штаб клуба РПЛ
-
В "Зените" высказались о возможном подписании Агаларова и Кассьерры
-
Широков предрекает провал молодому тренеру "Спартака"
-
"Она редко моется": Бекхэм рассказал, что его раздражает в звездной супруге
-
Дзюба согласовал условия контракта с турецким топ-клубом
-
Баринов получил два предложения из Турции
-
В РПЛ значительно подняли зарплату судьям
-
Главные новости дня: 16 июня
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18