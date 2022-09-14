Гвардиола назвал цель "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о целях команды в Лиге чемпионов.

"Целью нашей команды является выход в 1/8 финала. Если мы вновь выйдем плей-офф, я буду очень гордиться игроками и клубом", - приводит слова Гвардиолы журналист Марка Минэй в своем твиттере.

Напомним, что в 1-м туре группового этапа "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Севилью" со счетом 4:0. Также в группе выступают дортмундская "Боруссия" и "Копенгаген".

Не пропустите: Венгер оценил шансы "Арсенала" выиграть АПЛ. | https://dailysports.net