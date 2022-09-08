Гвардиола, Артета и еще 3 наставника претендуют на звание лучшего тренера месяца в АПЛ

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Гвардиола, Артета и еще 3 наставника претендуют на звание лучшего тренера месяца в АПЛ

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Пресс-служба английской Премьер-лиги на официальном сайте объявила список из пяти наставников, которые претендуют на звание лучшего тренера АПЛ по итогам августа.

В число претендентов вошли: Микель Артета ("Арсенал") – пять побед в пяти матчах, Антонио Конте ("Тоттенхэм") – три победы и две ничьи, Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") – четыре победы и одна ничья, Грэм Поттер ("Брайтон"/"Челси") – три победы, одна ничья, одно поражение, Марку Силва ("Фулхэм") – две победы, две ничьи и одно поражение.

Голосование за звание лучшего тренера месяца будет проходить на официальном сайте АПЛ до 12 сентября.

Не пропустите: названы претенденты на звание игрока месяца в АПЛ. | https://dailysports.net
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