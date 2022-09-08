Гвардиола, Артета и еще 3 наставника претендуют на звание лучшего тренера месяца в АПЛ
Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Пресс-служба английской Премьер-лиги на официальном сайте объявила список из пяти наставников, которые претендуют на звание лучшего тренера АПЛ по итогам августа.
В число претендентов вошли: Микель Артета ("Арсенал") – пять побед в пяти матчах, Антонио Конте ("Тоттенхэм") – три победы и две ничьи, Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") – четыре победы и одна ничья, Грэм Поттер ("Брайтон"/"Челси") – три победы, одна ничья, одно поражение, Марку Силва ("Фулхэм") – две победы, две ничьи и одно поражение.
Голосование за звание лучшего тренера месяца будет проходить на официальном сайте АПЛ до 12 сентября.
Не пропустите: названы претенденты на звание игрока месяца в АПЛ. | https://dailysports.net
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18