Гути с критикой высказался о Мбаппе
Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен
Бывший полузащитник мадридского "Реала" Хосе Мария Гутьеррес, более известный как Гути, критически высказался о нападающем "Пари Сен-Жермен" Килиане Мбаппе.
"Он лучший в мире? Это еще предстоит доказать. Пока это не так.
Сколько он уже в ПСЖ? Сколько раз он выиграл Лигу чемпионов? А "Золотой мяч"? Он так знаменит, что кажется лучшим игроком мира, но это не так. Это футболист с самым большим количеством авансов. Он не брал "Золотой мяч" или Лигу чемпионов.
Дело не в том, что Мбаппе отказал "Реалу". Он кажется мне футболистом с самым большим будущим, как и Холанд. Я бы подписал их. Но хватит говорить, что он лучший игрок мира, потому что это не так. Кто-то должен сказать ему это в лицо", – сказал испанец.
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