Губерниев раскритиковал Дзюбу

Фото: твиттер Дмитрия Губерниева/Автор неизвестен

Известный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал нападающего "Зенита" Артема Дзюбу из-за ссоры с комментатором Константином Геничем и обиду на главного тренера петербургского клуба Сергея Семака из-за недостаточного количества игрового времени.

"Дзюба чувствует в себе силу, он хороший футболист, но в последнее время, кажется, не держит удар. Спор Геничу проиграл, условие не выполнил, теперь еще на тренера обиделся. Надо просто в футбол ему лучше играть, вот и все. Он хороший футболист, но надо еще лучше. Выходит на замену, приносит пользу команде, но тренер не считает нужным выпускать его в основе, ну и что? Видите, его Сергеев из состава вытесняет, поэтому он может обижаться на кого угодно, но в первую очередь Артему обижаться стоит на себя", — приводит слова Губерниева "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провел за "Зенит" 36 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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