Грузия обыграла Северную Македонию и выиграла группу в Лиге наций

Фото: твиттер сборной Грузии/Автор неизвестен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги наций сборная Грузии на своем поле обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли гол Хвичи Кварацхелии и автогол Бояна Миовски.

Грузия, набрав 13 очков, выиграла группу 4 в Лиге С и завоевала повышение в классе до Лиги В. Северная Македония с 7 очками осталась на второй позиции.

Грузия – Северная Македония - 2:0 (1:0)

Голы: Миовски, 35 (автогол) - 1:0, Кварацхелия, 64 - 2:0

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Кашия, Хочолава (Лочошвили, 72), Кверквелия, Цитаишвили (Азаров, 72), Квеквескири, Абурджания (Мамучашвили, 87), Зивзивадзе (Микаутадзе, 78), Давиташвили (Меквабишвили, 78), Кварацхелия.

Северная Македония: Димитриевски, Зайков, Велкоски (Серафимов, 72), Муслиу, Алиоски, Элмаз, Спировски (Трайковски, 68), Барди, Ашковски (Тодороски, 68), Ристовски (Атанасов, 73), Миовски.

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