Грузия обыграла Северную Македонию и выиграла группу в Лиге наций
Фото: твиттер сборной Грузии/Автор неизвестен
В матче 5-го тура группового этапа Лиги наций сборная Грузии на своем поле обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:0.
Победу хозяевам принесли гол Хвичи Кварацхелии и автогол Бояна Миовски.
Грузия, набрав 13 очков, выиграла группу 4 в Лиге С и завоевала повышение в классе до Лиги В. Северная Македония с 7 очками осталась на второй позиции.
Грузия – Северная Македония - 2:0 (1:0)
Голы: Миовски, 35 (автогол) - 1:0, Кварацхелия, 64 - 2:0
Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Кашия, Хочолава (Лочошвили, 72), Кверквелия, Цитаишвили (Азаров, 72), Квеквескири, Абурджания (Мамучашвили, 87), Зивзивадзе (Микаутадзе, 78), Давиташвили (Меквабишвили, 78), Кварацхелия.
Северная Македония: Димитриевски, Зайков, Велкоски (Серафимов, 72), Муслиу, Алиоски, Элмаз, Спировски (Трайковски, 68), Барди, Ашковски (Тодороски, 68), Ристовски (Атанасов, 73), Миовски.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4