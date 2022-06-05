Грузия неожиданно разгромила Болгарию в Лиге наций

Фото: твиттер сборной Грузии/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций сборная Грузии на выезде разгромила национальную команду Болгарии со счетом 5:2.

Победу гостям принесли голы Зурико Давиташвили, Буду Зивзивадзе, Хвичи Кварацхелии, Валери Казаишвили, а также автогол Андреа Христова. В составе болгар отличились Атанас Илиев и Илиян Стефанов.

Грузия, набрав шесть очков, лидирует в турнирной таблице группы 4 Лиги С. Болгария с 1 очком занимает третью позицию.

Болгария – Грузия - 2:5 (0:2)

Голы: Давиташвили, 4 - 0:1, Христов, 31 (автогол) - 0:2, Илиев, 50 - 1:2, Зивзивадзе, 52 - 1:3, Кварацхелия, 58 (с пенальти) - 1:4, Казаишвили, 69 - 1:5, Стефанов, 83 - 2:5

Болгария: Михайлов, Турицов (Попов, 64), Недялков, Христов, Йорданов (Христов, 46), Миланов (Стефанов, 46), Неделев (Крастев, 64), Чочев, Илиев, Десподов, Минчев (Янков, 64).

Грузия: Лория, Какабадзе (Китейшвили, 84), Кашия, Хочолава, Кверквелия, Азаров, Квеквескири, Абурджания (Гвилия, 75), Давиташвили (Мамучашвили, 74), Кварацхелия (Казаишвили, 67), Зивзивадзе (Микаутадзе, 67).

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