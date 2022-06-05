Грузия неожиданно разгромила Болгарию в Лиге наций
Фото: твиттер сборной Грузии/Автор неизвестен
В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций сборная Грузии на выезде разгромила национальную команду Болгарии со счетом 5:2.
Победу гостям принесли голы Зурико Давиташвили, Буду Зивзивадзе, Хвичи Кварацхелии, Валери Казаишвили, а также автогол Андреа Христова. В составе болгар отличились Атанас Илиев и Илиян Стефанов.
Грузия, набрав шесть очков, лидирует в турнирной таблице группы 4 Лиги С. Болгария с 1 очком занимает третью позицию.
Болгария – Грузия - 2:5 (0:2)
Голы: Давиташвили, 4 - 0:1, Христов, 31 (автогол) - 0:2, Илиев, 50 - 1:2, Зивзивадзе, 52 - 1:3, Кварацхелия, 58 (с пенальти) - 1:4, Казаишвили, 69 - 1:5, Стефанов, 83 - 2:5
Болгария: Михайлов, Турицов (Попов, 64), Недялков, Христов, Йорданов (Христов, 46), Миланов (Стефанов, 46), Неделев (Крастев, 64), Чочев, Илиев, Десподов, Минчев (Янков, 64).
Грузия: Лория, Какабадзе (Китейшвили, 84), Кашия, Хочолава, Кверквелия, Азаров, Квеквескири, Абурджания (Гвилия, 75), Давиташвили (Мамучашвили, 74), Кварацхелия (Казаишвили, 67), Зивзивадзе (Микаутадзе, 67).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4