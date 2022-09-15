Грузинский хавбек "Наполи" установил рекорд в нынешнем сезоне Лиги чемпионов

Фото: твиттер "Наполи"/Автор неизвестен

Грузинский полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия стал лидером по числу ударов в одном матче Лиги чемпионов в этом сезоне.

Вчера футболист нанёс восемь ударов по воротам "Рейнджерс" (3:0), сообщается в телеграм-канале Opta.

Отметим, что грузинский хавбек появился на поле стартовом составе и был заменён на 89-й минуте.

При этом результативными действиями Кварацхелия не отметился.

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