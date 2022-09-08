Гризманн высказался о том, что его выпускают на поле после 60-й минуты
Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен
Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн рассказал о том, как относится о своем выходе на поле в матчах после 60-й минуты.
Напомним, что такой стратегии "матрасники" придерживаются для того, чтобы не платить 40 млн евро за футболиста "Барселоне".
"Все так, как есть, это не в моих руках. Я благодарен Богу за то, что я здесь. Моя семья счастлива.
Конечно, хочется большего, но я собираюсь отдать все в те минуты, которые получаю.
Я чувствую себя человеком клуба, я счастлив здесь и просто хочу играть и отдавать все ради клуба, ради Чоло, ради болельщиков", – сказал форвард.
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