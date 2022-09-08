Гризманн высказался о своей непростой ситуации в "Атлетико"

Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Французский нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн поделился мнением о своей ситуации в клубе. Форвард выходит на поле только на замену после 60-й минуты.

"Ситуация не в моих руках. Но я благодарен Богу за то, что играю за "Атлетико". Моя семья счастлива. Конечно, мне хочется больше, но я отдаю все силы в те минуты, когда нахожусь на поле. Я счастлив здесь", - приводит слова Гризманна официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что "Атлетико" не хочет платить "Барселоне" 40 миллионов евро за выкуп трансфера Гризманна. Мадридцы будут обязаны заплатить такую сумму, если форвард будет играть не менее 45 минут в 50 процентах матчей за два сезона.

В нынешнем сезоне 31-летний Гризманн провел за "Атлетико" пять матчей и забил три гола.

Не пропустите: В "Атлетико" объяснили, почему Гризманн мало играет. | https://dailysports.net