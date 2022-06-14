Гризманн ужаснул статистикой забитых мячей в 2022 году

Фото: твиттер Гризманна\Автор неизвестен

Форвард сборной Франции и "Атлетико" Антуан Гризманн не смог забить в 23-м матче подряд во всех турнирах.

Вчера вечером опытный футболист остался без голов в матче Лиги наций против Хорватии (0:1).

Интересно, что 2022 году 31-летний нападающий провел 24 матча за сборную и свой клуб и забил только один гол.

Единственный мяч он отправил в сетку в игре против клуба 3-го дивизиона Испании "Райо Махадаонда" в январе в игре Кубка Испании.

Не пропустите: "Атлетико" может отказаться от Гризманна. | https://dailysports.net