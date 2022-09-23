Гризманн установил впечатляющее достижение в сборной Франции

Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн не пропускает матчи национальной команды более пяти лет.

Вчера вечером 31-летний форвард "Атлетико" вышел в стартовом составе в игре Лиги наций против Австрии (2:0).

Последний раз Гризманн не появлялся на поле в составе сборной летом 2017 года в игре с Англией (3:2).

На этом отрезке нападающий провел 66 матчей.

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