Гризманн повторил достижение Зидана в сборной Франции

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Гризманн повторил достижение Зидана в сборной Франции

Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн появился на поле в матче против Хорватии (0:1) в четвёртом туре группового этапа Лиги наций УЕФА и провел 108-й матч за команду.

По этому показателю игрок "Атлетико" сравнялся с бывшим капитаном синих Зинедином Зиданом.

В 108 матчах Гризманн забил 42 гола и отдал 31 результативную передачу.

В то же время Зидан играл за Францию с 1994 по 2006 год. За это время он отметился 31 забитым мячом и 30 голевыми пасами. 

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