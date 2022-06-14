Гризманн повторил достижение Зидана в сборной Франции
Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн появился на поле в матче против Хорватии (0:1) в четвёртом туре группового этапа Лиги наций УЕФА и провел 108-й матч за команду.
По этому показателю игрок "Атлетико" сравнялся с бывшим капитаном синих Зинедином Зиданом.
В 108 матчах Гризманн забил 42 гола и отдал 31 результативную передачу.
В то же время Зидан играл за Францию с 1994 по 2006 год. За это время он отметился 31 забитым мячом и 30 голевыми пасами.
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