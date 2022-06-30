Гризманн остается в "Атлетико" еще на сезон

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Гризманн остается в "Атлетико" еще на сезон

Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Форвард Антуан Гризманн продолжит играть за "Атлетико" в следующем сезоне.

Арендное соглашение с футболистом продлили на год, несмотря на проблемы "матрасников" с потолком зарплат.

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники, которые знакомы с ситуацией.

Напомним, что год назад "Атлетико" арендовал Гризманна у "Барселоны" на два сезона с обязательным выкупом, если тот проведет определенное количество матчей.

В минувшем сезоне он провел за "Атлетико" 39 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2024 года.

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