Гризманн надеется остаться в "Атлетико"
Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен
Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн, выступающий на правах аренды за "Атлетико", надеется остаться в мадридском клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, футболист не заинтересован в возвращении в свой родной клуб - "Атлетик" из Бильбао. Ранее сообщалось, что "Атлетико" имеет право выкупить трансфер форварда за 40 миллионов евро.
Стоит отметить, что 31-летний Гризманн является воспитанником "Атлетика". В минувшем сезоне он провел за "Атлетико" 39 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14