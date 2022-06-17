Гризманн надеется остаться в "Атлетико"

Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн, выступающий на правах аренды за "Атлетико", надеется остаться в мадридском клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист не заинтересован в возвращении в свой родной клуб - "Атлетик" из Бильбао. Ранее сообщалось, что "Атлетико" имеет право выкупить трансфер форварда за 40 миллионов евро.

Стоит отметить, что 31-летний Гризманн является воспитанником "Атлетика". В минувшем сезоне он провел за "Атлетико" 39 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2024 года.

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