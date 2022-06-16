Гризманн может вернуться в родной клуб

Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн может вернуться в "Атлетик" из Бильбао, сообщает As.

По сведениям источника, видеть футболиста в бильбаоском клубе хочет бывший тренер "Атлетика" Марсело Бьелса, который может вновь возглавить команду.

В настоящее время француз выступает за "Атлетико" на правах аренды. Мадридский клуб имеет право выкупить трансфер игрока за 40 миллионов евро.

Стоит отметить, что 31-летний Гризманн является воспитанником "Атлетика". В минувшем сезоне он провел за "Атлетико" 39 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2024 года.

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