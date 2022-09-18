Гризманн может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн в зимнее трансферное окно может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает The Athletic.

По сведениям источника, мадридский клуб не может договориться с "Барселоной" о выкупе форварда. Каталонцы требуют за форварда 40 миллионов евро, но "матрасники" не готовы платить такую сумму. Если клубы не договорятся, то француз может быть продан в "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 31-летний Гризманн провел за "Атлетико" семь матчей и забил три гола. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2024 года.

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