Гризманн извинился перед фанатами за переход в "Барселону"
Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен
Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн после победы в матче 9-го тура Примеры с "Атлетиком" (1:0) извинился перед болельщиками мадридского клуба за то, что в 2019 году перешел в "Барселону".
"Я рад, что заключил контракт с "Атлетико" и стал полноценным игроком этого клуба. Но я бы хотел извиниться. Хочу попросить прощения за вред, который, возможно, причинил людям. Но лучший способ это сделать — это показать всё, на что я способен, на поле. Мы на правильном пути», — приводит слова Гризманна AFP.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14