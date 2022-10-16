Гризманн извинился перед фанатами за переход в "Барселону"

Теги атлетико мадридбарселонаантуан гризманн

Гризманн извинился перед фанатами за переход в "Барселону"

Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн после победы в матче 9-го тура Примеры с "Атлетиком" (1:0) извинился перед болельщиками мадридского клуба за то, что в 2019 году перешел в "Барселону".

 "Я рад, что заключил контракт с "Атлетико" и стал полноценным игроком этого клуба. Но я бы хотел извиниться. Хочу попросить прощения за вред, который, возможно, причинил людям. Но лучший способ это сделать — это показать всё, на что я способен, на поле. Мы на правильном пути», — приводит слова Гризманна AFP. 

Не пропустите: "Барселона" добилась трудной победы в Ла Лиге. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мбаппе нашел способ покинуть "ПСЖ" зимой

Мбаппе нашел способ покинуть "ПСЖ" зимой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов