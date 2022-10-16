Гризманн извинился перед фанатами за переход в "Барселону"

Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн после победы в матче 9-го тура Примеры с "Атлетиком" (1:0) извинился перед болельщиками мадридского клуба за то, что в 2019 году перешел в "Барселону".

"Я рад, что заключил контракт с "Атлетико" и стал полноценным игроком этого клуба. Но я бы хотел извиниться. Хочу попросить прощения за вред, который, возможно, причинил людям. Но лучший способ это сделать — это показать всё, на что я способен, на поле. Мы на правильном пути», — приводит слова Гризманна AFP.

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